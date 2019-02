⚡️ Bon Plan : Casque stéréo Sennheiser HD 206 à 20,35€ au lieu de 41,99€

Un casque sobre et performant

Le Sennheiser HD 206 à -50% sur Gearbest

Robuste et massif sans être extravagant, le HD 206 de Sennheiser se destine à un public d'amateurs de musique exigeants.Sans trop en faire, ce casque proposé aujourd'hui à -50% délivre un son riche et précis, tout en atténuant agréablement les bruits ambiants.Pour combler tous les amateurs de musique et de cinéma - pour lequel le casque ne démérite pas face à des casques plus haut de gamme - Gearbest le propose aujourd'hui en vente flash à 20,49€ contre 41,99€ habituellement.