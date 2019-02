⚡️ Bon Plan : Ordinateur Portable Écran Tactile Teclast F5 Rotatif à 360 Degrés à 309,75€ au lieu de 432,32€

Teclast F5, le convertible efficace et abordable

Vente flash sur le PC hybride Teclast F5

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

La mode des hybrides à clavier pivotant a été lancée il y a quelques années par Lenovo, au travers de sa gamme Yoga. Le concept a depuis été repris par la concurrence avec plus ou moins de succès.Leest un bon exemple de la parfaite mise en application du clavier à 360°. Ce PC portable chinois sous Windows 10 est propulsé par un processeur Intel Gemini Lake N4100 et 8 Go de RAM DDR4. Son écran IPS tactile de 11.6? offre une définition Full HD idéale pour le multimédia. Le stockage de 128 Go via SSD sera suffisant pour stocker vos documents, photos et fichiers multimédia préférés. Utilisable à volonté comme une grande tablette tactile ou un PC portable classique, le Teclast F5 se veut très bien équilibré et polyvalent.Un beau PC, c'est bien. Mais c'est encore mieux en promotion ! Le Teclast F5 passe ainsi àau lieu de 432.32€ en temps normal. Soit une belle économie de 122.57€. Mais il va falloir faire vite pour en profiter, l'offre n'est valable que quelques jours.