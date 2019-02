🔥 Soldes Cdiscount : PC Ultraportable HP ENVY 13.3" 1 To à 999,99€

Plus que portable !

Un vrai poids plume

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Ainsi, HP propose un ordinateur dopé pour réaliser les meilleures performances imaginables. L'écran pointe à 13.3 pouces pour une définition en 1920 x 1080 pixels. Au coeur de la bête, nous retrouvons un processeur Intel Core i7 8550 U à 1.8 GHz et une carte graphique NVIDIA GeForce MX150 - Intel UHD Graphics 620. Pour le reste, il embarque un SSD avec une capacité de stockage de 1 To et 8 Go de RAM.Continuons d'évoquer les spécificités techniques en précisant que la batterie offre une autonomie de 14 heures et un système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Pour les connectiques, le PC portable offre 2 ports USB-C 3.1, un DisplayPort et une prise combo casque-micro. Le tout pour une légèreté optimale avec un poids de 1,3 kg. Inutile de préciser que vous pourrez donc l'embarquer partout avec vous sans la moindre difficulté.Le PC Ultraportable signé HP est garanti pour une durée de deux ans et vous pouvez bien évidemment payer en quatre fois, soit environ 257€ par mois. Cdiscount propose bien évidemment la livraison gratuite.