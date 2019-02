🔥 Bon Plan : Samsung Galaxy Note 8 à 399,50€ au lieu de 1009€

Prenez bien Note !

Comme un smartphone dans l'eau

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Dans un premier temps, attardons-nous sur les caractéristiques techniques de ce Galaxy Note 8. Il arbore un magnifique écran Super Amoled 6,3 pouces avec une résolution de 2960 x 1440 pixels. Le smartphone embarque un processeur Exynos 8895 à 2.4 GHz ainsi que 6 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Avec ce modèle, vous aurez donc droit à des performances de haut vol !Pour le reste, nous retrouvons un capteur arrière avec 12 mégapixels et un 8 mégapixels à l'avant. Vous pouvez aussi capturer des vidéos en 4K. La batterie 3300 mAh offre une autonomie pouvant atteindre les 12 heures. Enfin, autre très bon point, le mobile possède une norme IP68 et peut donc être immergé sous l'eau pendant une certaine durée.Ainsi, le Samsung Galaxy Note 8 est disponible pour seulement 399,50€. Notez que le smartphone sera en stock sur Amazon.de à partir du 8 février prochain.