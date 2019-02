⚡️ Bon Plan : Fire TV Stick Amazon à 39,99€ au lieu de 59,99€

Fire TV Stick : la clé HDMI qui connecte votre télévision

Comparatif : les meilleurs téléviseurs UHD les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Comparatif : les meilleures multimédia et android TV Dans le cas où acheter un téléviseur représente une dépense trop élevée, vous pouvez contourner ce problème sans trop de difficultés. Cette option se symbolise par l'achat d'un boîtier servant d'interface entre votre téléviseur, votre réseau Wi-Fi domestique, et même votre ordinateur.

Face au Chromecast de Google,a développé sa propre solution de clé HDMI : le. Comme son nom l'indique, ce dongle se connecte à la télévision grâce via la prise HDMI. Il suffit ensuite de le connecter à votre réseau Wi-Fi local pour profiter de ses capacités.Netflix, Molotov, Amazon Prime Vidéos... La liste des applications compatibles avec le FireTV Stick est très longue - plus de 40.000 - rendant cette clé HDMI très versatile. Son maniement est de plus très simple grâce à la télécommande fournie. Vous pouvez même jouer à des jeux Android en y associant une manette Bluetooth !Très efficace pour le streaming, le dongle HDMI d'Amazon passe en ce moment de 59.99€ à. Vous réalisez ainsi 20€ d'économies. Ce sont votre télévision et votre compte en banque qui vont vous dire merci !