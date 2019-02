🔥 Bon Plan : prolongation du forfait illimité B&You 40Go pour 9,99€ par mois

Prolonger le plaisir

Un bon prix pour la vie !

Source : 01net

Pour être éligible à cette offre pour le moins alléchante, vous devez absolument être nouveau client chez l'opérateur. Vous devez ainsi vous rendre sur le site de Bouygues pour souscrire à cet abonnement. Notez que le prix affiché est valable uniquement jusqu'au 17 février prochain. Donc, à moins d'une énième prolongation (ce qui n'est pas rare dans ce domaine), il sera trop tard une fois cette date passée. Précisons également que vous devrez débourser 9,99€ supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte SIM.Maintenant, passons aux caractéristiques du forfait en question. Pour 9,99€ par mois, vous aurez droit aux appels, SMS et MMS illimités en France. Vous bénéficierez également de 4 Go de data dans les autres pays européens ainsi que dans les DOM. Bref, que vous soyez chez vous ou en déplacement, internet sera toujours accessible depuis votre smartphone.Enfin, les deux autres bonnes nouvelles viennent du fait que le forfait est sans engagement et que le prix ne bougera pas comme cela peut être le cas sur d'autres offres. Ainsi, vous paierez chaque mois 9,99€ sans augmentation de tarif après un an d'abonnement..