⚡️ Bon Plan : Ecran PC 24" ViewSonic FreeSync, 75hz à 104,99€ au lieu de 129,90€

Un écran taillé pour le jeu vidéo

Compatibilité FreeSync : à vous les joies du VRR

Taillé pour le jeu, le ViewSonic VX2457 brille par sa réactivité accrue et sa fréquence d'affichage exceptionnelle.Si la plupart des écrans se limitent à 60 Hz, le modèle proposé aujourd'hui par Cdiscount affiche une fréquence de balayage de 75 Hz, et un temps de réponse de 1ms seulement.Par conséquent, vos actions sont non seulement visibles plus rapidement en jeu, mais s'affichent aussi de façon beaucoup plus fluide. Vous verrez : impossible de repasser sur un écran 60 Hz après ça.Cet écran ViewSonic est totalement compatible avec le FreeSync. Cette technologie signée AMD permet de mettre au pas la fréquence de rafraîchissement de votre écran avec celle de votre carte graphique, et vous évite ainsi les vilains effets delors de vos parties.Un atout indéniable pour tous les gamers accomplis.