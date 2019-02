🔥 Bon Plan : le VPN HideMyAss encore disponible quelques jours à 2,49€ pour 3 ans

Grosse baisse de prix sur l'abonnement 3 ans HideMyAss VPN

HideMyAss, le VPN qui protège vos arrières sur le Net

Depuis le 28 janvier, le célèbrebrade les prix sur sa formule d'abonnement de 3 ans. Le forfait mensuel passe ainsi de 10.99€ à 2.49€. Affiché à 395.64€ en temps normal, l'abonnement - qui est retiré en totalité lors de la souscription - voit son coût baisser à 89.64€ seulement !Mais comme souvent, toutes les bonnes choses ont une fin... Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette offre très attractive. Le prélèvement est effectué en une seule fois lors de la souscription et vous reviendra donc à un unique paiement de. Profitez-en vite avant que les prix ne remontent en flèche !HMA porte bien son nom ! Ce service est un- ou- qui a pour but de sécuriser votre connexion internet.Pour ce faire, le logiciel installé sur votre PC ou votre smartphone va encapsuler vos données dans un tunnel protégé par les meilleurs protocoles de chiffrement à l'heure actuelle. Le tout est ensuite envoyé vers les serveurs sécurisés dequi masqueront par la même occasion votre adresse IP publique.Vous gagnez donc deux avantages majeurs à utiliser un VPN. Vos données privées comme les mots de passe ou numéros bancaires sont protégés par une couche chiffrée mais en plus votre vraie adresse IP est masquée. Les pirates ne pourront ainsi plus vous détecter ou vous voler vos données sensibles.Autre effet appréciable du VPN HideMyAss : il permet grâce au changement d'IP d'accéder aux sites qui bloquent certaines plages d'adresses. Vous pouvez donc visualiser des sites inaccessibles en temps normal. Sachant que tout ceci ne coute que 2.49€/mois, avouez qu'il serait dommage de ne pas sauter sur l'occasion !