⚡️ Bon Plan : Apple iPad 9.7" 32Go version 2018 à 269€ au lieu de 319,99€

L'iPad le moins cher... encore moins cher !

50€ d'économies sur l'iPad (2018)

Nous n'aurions pas cru dire ça un jour, mais les tablettesdeviennent vraiment abordables ces dernières années.est pourtant toujours aussi performant avec son magnifique écran Retina de 9.7" doté d'une belle définition de 2048 x 1536 px.La puce A10 Fusion lui offre des capacités dignes des meilleures tablettes du moment. Et cerise sur le gâteau, le stylet tactile Apple est compatible avec cette jolie tablette. Comme toujours chez Apple, on pourra aussi signaler le suivi logiciel très efficace qui vous permettra de profiter d'iOS 12 et de ses futurs successeurs.Déjà abordable au moment de sa sortie, l'iPad de 2018 devient encore plus attrayant maintenant qu'il est affiché àsur eBay. Notre bon plan vous permet ainsi d'économiser 50€.