⚡️ Bon Plan : Trottinette électrique pliable Ninebot Segway ES1 à 288,51€ au lieu de 441,96€

Spécifications techniques de la trottinette Ninebot ES1

Vente flash sur Gearbest

Les trottinettes électriques sont en plein boom depuis plusieurs années. Il faut dire qu'elles sont bien pratiques, ne prenant pas de place et ne polluant pas. La trottinetteest l'une des plus réputées pour sa qualité.Ce petit bolide propulsé par un moteur de 500W peut atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h et parcourir une distance de 25 km grâce à sa batterie de 5.2 Ah. Si besoin, une batterie supplémentaire peut être installée pour augmenter l'autonomie jusqu'à 45 km. Pliable et ne pesant que 11 kg, cette trottinette très efficace pourra vous emmener partout puisqu'elle résiste très bien à l'eau grâce à une certification IP67.La trottinette Ninebot Segway ES1 est actuellement en vente flash sur Gearbest, son prix passant de 441.96€ à. Faites vite, il n'y en aura pas pour tout le monde !