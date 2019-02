⚡️ Bon Plan : Ordinateur Ultrabook ASUS ZenBook UX410UA-GV354T à 699,99€ au lieu de 899,99€

Asus ZenBook : fin, performant et abordable

La gamme ZenBook est souvent vantée pour sa qualité. Le tout récenta d'ailleurs de quoi séduire les personnes à la recherche d'un ultraportable de qualité. Doté d'un écran de 14 pouces Full HD aux bordures réduites, cet ordinateur embarque un processeur Intel Core i5-8250U de dernière génération, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.Contrairement à de nombreux ultraportables, la connectique est ici bien fournie avec deux ports USB 2.0, une prise USB 3.1, un port HDMI et bien entendu de l'USB-C. N'oublions pas non plus la prise casque pour les amateurs de musique.Cette très belle machine sous Windows 10, taillée pour les tâches les plus exigeantes du quotidien, est actuellement en promotion chez Cdiscount. Son prix passe ainsi de 899.99€ à, soit 200€ de réduction !