⚡️ Bon Plan : TaoTronics adaptateur Bluetooth 5.0 émetteur et récepteur 2-en-1 à 25,19€ au lieu de 35,99€

Conditions de l'offre

Un adaptateur Bluetooth abordable et complet

L'adaptateur Bluetoothest déjà très abordable en temps normal, puisqu'il est affiché à 35.99€. Mais il faut bien avouer qu'avec une baisse de 30%, il devient encore plus attrayant !Pour bénéficier d'un prix de 25.19€, il suffit d'utiliser le codelors du passage dans le panier Amazon. La promotion sera active du 8 février au 14 février 2019.L'adaptateur Bluetooth 2-en-1 de TaoTronics est l'un des plus complets du marché. Doté d'une connectique compatible jack 3.5 mm, RCA 3.5 mm et optique TOSLINK, ce petit appareil très pratique peu se brancher sur presque n'importe quel objet produisant ou recevant du son.Compatible Bluetooth 5.0 multipoints, lepeut donc se brancher sur une chaîne Hi-Fi pour lui transmettre vos musiques sans-fil depuis le smartphone ou la tablette. A l'inverse, l'adaptateur asiatique peut être connecté sur une TV pour transmettre le son vers un casque audio. Idéal pour ne pas déranger la famille le soir quand tout le monde dort !Facilement transportable, le TT-BA09 est doté d'une batterie lui donnant une belle autonomie de 15h. Il est de plus compatible AptX afin d'offrir un son de haute qualité avec une très faible latence de 40 ms. Difficile de faire plus efficace pour à peine 25€ !