Bon Plan : casque TaoTronics Bluetooth avec réduction de bruit active à 41,99€ au lieu de 59,99€

Conditions de l'offre

Un casque Bluetooth au top

Pour obtenir 30% de réduction sur le casqueà réduction de bruit, il vous faudra utiliser le codelors de votre commande sur Amazon. Ce dernier est valable du 3 février au 10 février 2019, ce qui vous laisse une semaine complète pour en profiter.Le prix de ce très bon casque sans-fil passera ainsi de 59.99€ à 41.99€, soit une belle économie de 18€. C'est clairement une bonne affaire !Si de nombreuses marques chinoises ont mauvaise réputation, TaoTronics a vite tiré son épingle du jeu en mêlant avec brio matériel de qualité et prix très attractifs. Lors de notre test , lenous aura bluffé !Plus confortable que certains produits hauts de gamme, ce casque sans-fil offre un son de très bonne qualité. L'activation de la puce à réduction de bruit vous permettra de profiter de vos morceaux préférés même dans un environnement bruyant.L'autonomie n'est pas négligée, le TaoTronics TT-BH22 offrant une belle durée de vie de 25h avec l'ANC activé. Vous pourrez de plus l'emporter facilement n'importe où grâce à ses oreillettes pivotantes et sa sacoche de transport. Pour à peine 42€, c'est un