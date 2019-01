🔥 Bon Plan : Mini PC ACEPC AK1 à 132,75€ au lieu de 176,63€

Un PC sur votre télé

Mini PC, mini prix, maxi possibilités

L'avantage de ce mini PC est que vous pouvez le relier aux écrans d'ordinateurs classiques, mais aussi à la TV ! Connectez-y une souris grâce au système Bluetooth 4.0 pour pouvoir naviguer sur vos pages préférées, regarder vos plate-formes de diffusion préférée, ou encore présenter votre reporting sur écran géant lors d'une réunion. Cette innovation au grand potentiel tourne sous Windows 10, et intègre un processeur Intel Celeron J3455 quadri-coeur.Avec un poids de base de 1,12 kg, le AK1 peut également stocker une très grande quantité de données, étant livré avec 4 Go de RAM et flash 32G eMMC. Si cela ne vous suffit pas, il peut prendre en charge des disques durs externes de type SATA allant jsuqu'à 2TO. En conclusion, il s'agit d'un excellent rapport qualité-prix au vu des possibilités de ce petit appareil !