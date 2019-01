🔥 Bon Plan : Xbox One X 1 TB + code Gears of War 4 à 379€ au lieu de 499,99€

120€ d'économies sur la meilleure des Xbox

Voici un bon plan comme on en voit rarement. La meilleure console à l'heure actuelle, ladans sa version 1 To, passe à seulementau lieu de 499.99€. Ce petit monstre de puissance taillé pour le salon despurs et durs vous donnera accès à des jeux en 4K dont la qualité n'a pas à rougir face aux PC les plus puissants du moment. Bien entendu, elle est aussi compatible avec les jeux et accessoires Xbox One d'ancienne génération.Ce deal comporte la console avec une manette, mais aussi un code pour télécharger gratuitement. Vous pourrez ainsi commencer à jouer rapidement une fois la Xbox One X installée dans votre salon !