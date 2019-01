⚡️ Bon Plan : le casque audio Plantronics Backbeat PRO 2 à 164 € au lieu de 179 €

Réduction de bruit active

Des boutons externes pratiques

Ce n'est pas une promotion digne des premiers jours de soldes ou du BlackFriday, mais le coupon Amazon mis à la disposition des utilisateurs abaisse tout de même le prix du casque audio Plantronics Backbeat PRO 2. Celui-ci est ainsi disponible pour la somme de 164 euros au lieu des 179 euros demandés. Une petite économie plus que bienvenue si vous cherchez à vous procurer un nouvel accessoire de ce type.Le Plantronics Backbeat PRO 2 est un casque binaural aux avantages multiples : sa polyvalence lui permet effet de fonctionner en Bluetooth ou en écoute filaire à l'aide d'un câble jack relié à votre téléphone ou ordinateur. Son poids de 289 grammes, couplé à une réduction de bruit active, fait de lui un compagnon de route parfait dont les performances audio n'ont plus rien à prouver.Le châssis externe des oreillettes accueille quant à lui des boutons « Lecture » et « Pause », et vous permettra également de passer directement à la musique suivante. Plutôt pratique, lorsque vous ne souhaitez pas sortir votre appareil mobile de votre poche. Le Plantronics Backbeat PRO 2 affiche les dimensions suivantes : 22,9 x 6,5 x 24,9 centimètres. Il est actuellement disponible en un seul et unique coloris, noir.