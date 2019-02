⚡️ Bon Plan : le Hub USB C 8 ports à 34,99 € au lieu de 49,99 €

Une promo loin d'être accessoire

Tu peux brancher 8 composants, mais pas 15

Si vous voulez vous procurer le Hub USB C 8 ports, ne manquez pas l'occasion de le payer moins cher ! En effet, avec le code promo, bénéficiez de l'accessoire à 34,99 € sur Amazon, au lieu de 49,99 €, soit une réduction de 30 %. Mais ne tardez pas trop : la promotion n'est valable que du 1au 10 février 2019.Le Hub USB C de VAVA n'est rien de moins qu'un huit-en-un. Il possède notamment 3 ports USB 3.0, pour une vitesse de transfert maximale. Et en parlant de vitesse, il présente également un port Ethernet, vous offrant une connectivité à Internet avec le meilleur débit possible.Par ailleurs, le Hub vous permettra de lire tous vos médias stockés sur des supports externes, avec son lecteur de cartes SD et son lecteur de cartes TF (micro-SD). Des photos et vidéos que vous pourrez afficher sur votre écran HD, grâce au port HDMI de l'accessoire, qui supporte la 4K.Enfin, le Hub de VAVA vous offre la possibilité de charger plusieurs appareils d'un coup, en répartissant l'alimentation selon les besoins des périphériques branchés.L'accessoire est compatible avec le MacBook Air 2018, les MacBook et MacBook Pro, le Google ChromeBook Pixel, ainsi qu'avec de nombreux autres ordinateurs portables.