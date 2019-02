⚡️ Bon Plan : lampe TaoTronics de bureau LED, 4 modes, 5 niveaux d'intensité à 24,74€ au lieu de 32,99€

Une promo éclairée

Une lampe qui a du génie

Ne vous inquiétez pas, vos yeux ne vous jouent pas des tours. La lampe est bien vendue à 32,99€ sur le site du géant américain mais avec un petit code, nous allons vous permettre d'économiser 8€ au moment de passer à la caisse. Notez que cette promotion est valable du 1er au 7 février 2019. Sans plus attendre, voici le code en question :Cette lampe possède quatre modes afin de ne pas vous éblouir. Vous pouvez ainsi profiter des modes lectures, études, repos et sommeil d'un simple geste. Il est bien évidemment possible de personnaliser l'éclairage grâce aux cinq niveaux d'intensité embarqués et via les bras ainsi que la tête ajustables. Sachez aussi que la touche "minuterie" est bien utile puisqu'elle permet d'éteindre la lampe automatiquement au bout d'une heure. Un bon moyen de faire des économies.Ce produit signé TaoTronics ravira aussi tous les amateurs de nouvelles technologies. En effet, la lampe LED est équipée d'un port USB d'une puissance de 5 V permettant ainsi de recharger les tablettes et les smartphones. L'ergonomie est aussi optimale puisque tout peut être contrôlé depuis un panneau entièrement tactile. Enfin, le fabricant promet une autonomie exceptionnelle pouvant grimper jusqu'à 40 000 heures. Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine.