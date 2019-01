⚡️ Bon Plan : Smartphone OnePlus 6 128 GO à 407,10 € au lieu de 476,05 €

Prix réduit, valeur sûre

OnePlus 6, la valeur sûre. Le smartphone de la marque chinoise OnePlus se trouve actuellement en promotion sur la plateforme GearBest : 407,10 euros, contre 478 euros auparavant. Un prix alléchant au regard des caractéristiques techniques de l'appareil mobile : écran AMOLED de 6,28 pouces d'une définition de 2280 x 1080 pixels, processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM couplé à 128 Go de stockage interne, batterie de 3300 mAh, double capteur photo arrière de 16 + 20 mégapixels et appareil avant de 16 mégapixels. Le tout sous l'interface OxygenOS basé sur Android Oreo (9.0 Pie est disponible en téléchargement).