⚡️ Bon Plan : Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab E - 9,6" à 119,99€ au lieu de 199,99€

Petit prix, grand potentiel

est un constructeur réputé dans le monde des tablettes tactiles. C'est d'ailleurs l'un des seuls à suivre de près ce type d'appareil multimédia, renouvelant régulièrement ses diverses gammes. Orientée vers le milieu du panier, laest une machine idéale pour les personnes avec un petit budget, surtout que son prix passe à 119.99€ en ce moment chez Cdiscount.Avec son grand écran de 9.6" HD, elle est taillée pour le visionnage de films et séries, mais aussi la lecture de documents au grand format. Son processeur quad-core cadencé à 1.3 GHz et ses 1.5 Go de RAM la rendent parfaite pour ces usages. Le stockage interne de 8 Go peut être étendu jusqu'à 128 Go via le port micro-SD intégré. Ajoutez à ça une belle batterie de 5000 mAh qui vous permettra de profiter de vos médias préférés des heures durant. Une belle affaire qui vaut le coup d'œil pour les petits budgets !