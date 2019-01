⚡️ Bon Plan : Metro Exodus sur PC à 34,99€ au lieu de 59,99€

Un nouvel opus prometteur

Un prix en précommande intéressant

Radiations, mutants et autres horreurs vous attendent au sein du monde ravagé de. Adapté du célèbre roman de Dmitry Glukhovsky, ce jeu vidéo est le troisième de la saga à voir le jour après Metro 2033 et Metro : Last Light. Le joueur pourra donc reprendre les commandes d'Artyom qui va devoir cette fois-ci explorer la surface après avoir fui les tunnels désaffectés du métro. On retrouvera des mécaniques de FPS et d'infiltration améliorées, ainsi bien entendu que des graphismes de premier ordre.La promotion d'aujourd'hui concerne la précommande, puisque le titre est programmé pour une sortie officielle sur PC dès le 15 février 2019. Metro Exodus passe chez Auchan à, ce qui en fait l'un des meilleurs prix du moment. Si vous aimez les univers post-apocalyptiques à la sauce FPS, foncez !