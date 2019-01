🔥 Soldes : 4 promos Dyson à ne surtout pas manquer ce week-end

L'aspiration innovante

Rappelons à nos lecteurs que Dyson a fait sa renommée grâce à ses produits de grande qualité et à son sens de l'innovation. Depuis les années 90, la marque a été précurseur grâce à sa technologie diteassociée à l'absence de sac qui a révolutionné cette gamme de produits. Plus tard, c'est le passage(ou moteur numérique) qui offre un confort d'utilisation sans égal et qui a pour autre intérêt de limiter son coût énergétique. Nous avons donc sélectionnési vous souhaitez passer à l'aspiration haut de gamme.Amazon propose cepour un appareil de type "aspirateurs traîneaux" doté d'un bloc monté sur roues qui vous permettra d'aspirer dans les moindres recoins dans un confort d'utilisation optimal sans toutefois vous ruiner.Il faudra vous tourner chez Cdiscount pour découvrir. Cet appareil de type "aspirateur balais" est doté d'un moteur numérique Dyson Digital et de la technologie Cyclone 2 Tier Radial permettant une aspiration de grande puissance.Affiché à 377,95 chez Amazon,Big Ball lui permettant de se redresser si vous le renversez. Sa polyvalence et sa flexibilité donnent à son utilisateur un grand confort lors de son utilisation.Cdiscount affiche, c'est le prix à payer pour vous doter d'un produit de dernière génération. Le produit innove du Dyson V7 par une plus grande autonomiee (+40 minutes selon le constructeur) et un filtre anti-allergène qui a obtenu la certification Asthma & Allergy Friendly par la Allergy Standards Limited. Il est également 50% plus silencieux à l'utilisation que la version précédente.Ne manquez pas de consulter directementque nous avons répertoriées pour vous dans la liste ci-dessous.