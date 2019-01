🔥 Bon Plan : SSD Samsung Interne 860 EVO 2.5" (500 Go) à 74,96€ au lieu de 134,99€

Une vraie EVOlution

Ce SSD interne 2.5 pouces possède une interface SATA 6 Go/s et une capacité de stockage de 500 Go. Il peut atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 550 Mo/s et 520 Mo/s en écriture séquentielle. Il affiche également 512 Mo LPDDR4 de mémoire cache. Bref, il s'agit d'un très bon SSD avec un excellent rapport qualité / prix. Ce modèle est garanti pour une durée de cinq ans et Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Il est à noter que ses modèles plus gourmands (1 TO, 2 TO et 4 TO) sont aussi en promotion.