⚡️ Bon Plan : 77% de réduction sur l'offre VPN HideMyAss 3 ans, à 2,49€ par mois

HideMyAss casse les prix pour le début d'année

Pourquoi utiliser un VPN ?

Reconnu comme l'un des meilleurs fournisseurs de VPN du marché,- ou HMA pour les intimes - pratique en ce moment une baisse drastique de ses prix.L'abonnement de 3 ans au service Pro diminue ainsi de 77%. Le coût mensuel est passé àcontre 10.99€ en temps normal. Cette belle réduction de prix vous fera ainsi économiser pas loin de 90€ au total. Notez bien que vous serez prélevé pour les 3 ans à la souscription.Naviguer sur Internet peut présenter des dangers : attaques, vols de données, espionnage... Les révélations de Snowden il y a quelques années ont mis en lumière la nécessité de se protéger de tels risques.Les VPN se sont vite imposés comme une solution simple et efficace pour sécuriser nos données personnelles lors de nos passages sur le Net. En créant un tunnel chiffré, lesempêchent ainsi l'accès à ces précieuses données.De plus, les VPN permettent de rendre anonyme une adresse IP, toujours dans le but de protéger l'utilisateur qui devient ainsi plus difficile à détecter. Ce masquage d'IP a aussi un autre avantage : il permet d'accéder à des sites bloquant les IP de certains pays. Vous pouvez donc potentiellement accéder à n'importe quel site situé dans le monde. Avouez que pour seulement 2.49€/mois, il y a de nombreux avantages à tirer de l'usage d'un VPN comme le très efficace HideMyAss !