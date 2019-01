⚡️ Soldes 2019 : Pack Surface Go Microsoft à 548,99€

La puissance est en Surface

Un pack complet qui remplit son Office

La Surface Go est un appareil plein de ressources. La tablette de Microsoft est le plus petit modèle du constructeur.. Elle ne pèse que 522 grammes et ses dimensions compactes la font se glisser facilement dans un sac ou dans une valise. Avec son processeur Intel Pentium et ses 4 Go de RAM, vous aurez assez de puissance pour toutes vos tâches quotidiennes.. Et c'est tout l'intérêt de cet appareil. Vous pouvez l'utiliser en mode tactile, avec une interface pensée pour l'interaction avec les doigts mais également y joindre le clavier Type Cover associé. D'un coup d'un seul, vous obtenez un environnement de travail de bureau tout ce qu'il y a plus classique et pouvez travailler ou aller sur le web de la même manière que sur un PC traditionnel.Et pour les personnes productifs, ne pouvant pas se déconnecter de leurs tâches même en déplacement, Microsoft a pensé à tout.où que vous soyez dans des versions constamment mises à jour. Vous bénéficiez également d'un espace de stockage cloud pour modifier tous vos documents et y accédez sur n'importe quelle machine connectée à votre compte Microsoft.Ce pack est disponible dès à présent à. Vous pourrez y choisir votre modèle de Surface Go mais également la couleur du clavier Type Cover parmi les 4 coloris proposés.