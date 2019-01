🔥 Bon Plan : PC Ultra-Portable Microsoft Surface Laptop 13.5'' Tactile à 552,49€ au lieu de 849,99€

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

La firme de Redmond n'a pas que des hybrides à son catalogue. En milieu d'année 2017, Microsoft s'est lancé avec succès sur le marché des ultrabooks avec son, premier ultraportable de la marque américaine.Doté d'un design haut de gamme, cet ordinateur conçu pour la mobilité est équipé d'un superbe écran PixelSense de 13.5? avec une définition de 2256 x 1504 px. Le Surface Laptop ne pèse que 1.3 kg et s'avère très performant pour les tâches bureautiques avec son processeur Intel Core m3 et ses 4 Go de RAM. Le SSD de 128 Go permet de stocker vos documents les plus importants et offre suffisamment de place pour accueillir les mises à jour de Windows 10 S Pro.