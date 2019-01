🔥 Bon Plan : Pack Xbox One S 1 To - Forza Horizon 4 à 195,07€ au lieu de 299,99€

Une belle réduction à l'Horizon

Dans ce pack, vous retrouverez une console Xbox One S avec un 1 To d'espace de stockage. Elle embarque un lecteur Blu-ray 4K, peut streamer en 4K et elle est également compatible avec la technologie HDR. En plus de la machine, vous aurez droit à une copie de Forza Horizon 4. Le dernier né du studio Playground Games propose un monde ouvert gigantesque avec plus de 450 véhicules disponibles. Enfin, le bundle comprend 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et 1 mois gratuit pour le service Xbox Game Pass. La livraison est gratuite en France métropolitaine.