⚡️ Soldes 2019 : le clavier All-in-One Media Microsoft à 19,99€ au lieu de 30,99€

Ce clavier sans fil 2.4 GHz peut être utilisé aussi bien dans votre salon qu'à votre bureau. En plus de ses touches classiques (avec des raccourcis média personnalisables), il est aussi équipé d'un pavé tactile servant à zoomer et à cliquer si vous n'avez pas une souris à votre disposition. Grâce à son récepteur USB, vous pouvez le connecter à un ordinateur, à un téléviseur ou même à une console de jeu. Le clavier est également résistant aux liquides et aux chocs. Il pourra donc vous accompagner en toutes circonstances. La garantie est valable pendant deux ans et Cdiscount propose la livraison gratuite.