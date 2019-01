🔥 Bon Plan : Écouteurs Bluetooth à réduction de bruit 5.0 Vigorun + Etui de Charge à 37,49€ au lieu de 129,99€

Niveau rapport qualité / prix, on a rarement vu mieux !

Ces écouteurs bluetooth 5.0 profitent d'une connexion stable et rapide. Vous pourrez également apprécier la technologie de réduction du bruit. Elle vous permettra de vous isoler des bruits extérieurs et donc de profiter d'une qualité d'écoute toujours optimale. Ils sont très simple à utiliser et sont utilisables sous la pluie grâce à la norme d'étanchéité IPX6. La plupart des appareils qui embarquent la fonctionnalité bluetooth sont compatibles. La batterie 3000 mAh offre une autonomie pouvant atteindre les 100 heures. Cerise sur le gâteau, le pack contient aussi un étui de charge. Vous aurez donc la possibilité de recharger votre smartphone via le port USB. Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine.