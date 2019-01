🔥 Bon Plan : Huawei Honor 8X 64Go à 203,55€ au lieu de 249€ avec le code Android02

C'est un si grand Honor...

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Ce mobile Honor 8X arbore un écran 6.5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, le smartphone embarque un processeur Hisilicon Kirin 710, 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Son capteur photo dorsal pointe à 20 mégapixels et celui à l'avant de l'appareil est à 16 mégapixels. Il profite également d'une autonomie très correcte grâce à sa batterie 3750 mAh. Pour le reste, vous retrouverez une connectique micro-USB et un port jack 3.5 mm. GearBest propose la livraison en France à partir de 1,31€. Pour obtenir le Honor 8X à 203,55€, utilisez le code qui va suivre au moment de valider votre panier :