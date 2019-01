🔥 Bon Plan : prolongation du forfait Free Mobile illimité 60Go à 8,99€ par mois

Live Free, DL Hard

Les soldes, qui se déroulent en ce moment, ont bon dos pour les opérateurs téléphoniques qui s'en donnent à cœur joie pour lâcher des offres à prix mini. Après RED by SFR, hier, c'est au tour de Free aujourd'hui de prolonger son offre actuelle. Pour le moment, et jusqu'au mardi 29 janvier, vous pourrez découvrir en effet souscrire au forfait illimité 60 Go pour 8,99 euros par mois.Un tarif qui ne sera toutefois valable que la première année, le forfait reprenant son tarif original, soit 19,99 euros par mois, à la date anniversaire de la souscription. Sachez aussi que cette offre est strictement limitée aux nouveaux abonnés Free (pas de migration possible depuis une autre offre donc), ni aux abonnés ayant résilié leur précédent forfait depuis moins de 30 jours.Comme c'est le cas pour de nombreux forfaits actuels, ce forfait Free vous propose de base les appels vers les mobiles et les fixes), SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, à l'exception de Mayotte. Vous disposerez aussi d'une enveloppe internet de 60 Go en 4G+ sur le réseau Free, ce qui permettra aux plus gros consommateurs de data de s'en donner à cœur joie avec leurs services de VoD préférés.Lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM, vous pourrez aussi bénéficier de nombreux avantages, comme notamment la possibilité d'appeler, d'envoyer des SMS ainsi que des MMS vers la France. Vous pourrez aussi profiter d'une enveloppe de 4 Go par mois d'internet en 3G pour consulter vos contenus en ligne. Free oblige, vous pourrez aussi profiter de plusieurs avantages, comme l'accès au réseau FreeWifi illimité en France métropolitaine.