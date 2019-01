🔥 Bon Plan : Samsung Galaxy S8+ 64 GO à 352,99€ au lieu de 415€

La galaxie Samsung vous tend la main

Pour ce qui est des spécificités techniques de ce prestigieux mobile, sachez qu'il arbore un écran Amoled 6,2 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Pour le reste, nous retrouvons un processeur Exynos 8895 à 2.3 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Le capteur photo dorsal atteint les 12 mégapixels et celui à l'avant est un 8 mégapixels. Il peut ainsi capturer des vidéos en 4K. Bref, il s'agit d'un excellent smartphone vendu à un prix très abordable. La livraison est gratuite et vous pouvez être remboursé sous 30 jours en cas d'insatisfaction.