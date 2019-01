⚡️ Bon plan : le Honor View20 disponible dès maintenant avec Honor Watch remboursée !

Bonne affaire en vue !

Un bonheur à prendre en main

Ainsi, du 22 au 30 janvier 2019, une montre connectée Honor Watch est offerte pour l'achat d'un Honor View 20 . Pour cela, vous devez passer votre commande puis vous connecter sur www.honor-jaimepartager.fr afin de remplir le formulaire adéquate. Des justificatifs seront également demandés et il ne vous restera plus qu'à l'imprimer puis de tout envoyer par courrier. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les conditions à cette adresse Maintenant, attardons nous sur les caractéristiques techniques du Honor View 20. Il arbore un écran LCD IPS de 6,4 pouces avec une définition de 2310 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Kirin 980 avec 8 cœurs et un GPU Mali-G76. Il existe deux modèles pour ce smartphone dont un avec un 128 Go/6 Go de RAM et l'autre avec 256 Go/8 Go de RAM. Le premier est vendu au prix de 549,99€ et le second à 649,90€. Dans tous les cas, vous pouvez payer en quatre fois chez Amazon.Pour terminer, sachez que ces deux versions sont équipées d'une batterie 4000 mAh, d'une prise jack 3,5 mm, d'un port USB-C et d'un lecteur d'empreintes digitales dorsal. Pour ce qui est des caméras, celle à l'arrière pointe à 48 mégapixels et le capteur avant atteint les 25 mégapixels. Bref, le Honor View 20 est un smartphone qui propose un design des plus élégants et des performances de haute volée.