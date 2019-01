⚡️ Bon plan : Smartphone 4G Vivo NEX 128 Go à 495,60€ au lieu de 530,60€

Vivo NEX : performances et originalité au creux de la main

Décidément, le constructeur chinois Vivo n'aime pas suivre les tendances. Contrairement à ses nombreux concurrents qui manquent souvent d'originalité, le smartphonea de quoi séduire les amateurs de produits atypiques.Ce smartphone sous Android 8.1 offre non seulement un écran IPS Full HD de 6.59? et un SoC Snapdragon 845 avec en prime 8 Go de RAM, mais il est aussi doté d'un élément unique sur le marché : un appareil photo rétractable. Afin de gagner un maximum de place, le constructeur a ainsi placé les appareils frontaux dans un module motorisé qui sort du sommet de la coque !Et histoire de glaner toujours plus d'espace, le lecteur d'empreintes digitales est placé sous l'écran. Pour, ce smartphone est une vraie petite bombe qui tente d'innover sur un marché complètement saturé. On ne peut donc que vous le recommander, vous ne devriez pas être déçu !