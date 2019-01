⚡️ Bon plan : Aspirateur robot connecté iRobot ROOMBA 891 à 329,99€ au lieu de 599€

Roomba, le Terminator de la poussière !

Si comme moi vous trainez des pieds lorsque vient la fatidique corvée d'aspirateur, alors ce deal est pour vous. Leest l'un des meilleurs aspirateurs autonomes du marché.Programmable via une application smartphone - compatible Android et iOS - cet appareil de ménage est diablement efficace grâce à son moteur AeroForce, à la fois puissant et silencieux. Sa batterie de 1800 mAh lui permet de fonctionner pendant 2h environ, suite à quoi l'aspirateur intelligent retourne seul à sa base de recharge.Doté de plusieurs brosses et de filtres HEPA, le ROOMBA 891 réalise un nettoyage en trois étapes. Poussières, poils et petits débris solides ne lui résisteront pas, finissant invariablement dans son large compartiment de 0.6 litres très simple à entretenir. C'est lepour gagner un temps précieux sur l'entretien de la maison !