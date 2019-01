⚡️ Bon plan : les écouteurs TaoTronics intra-auriculaires IPX6 à 16,79€ au lieu de 23,99€

Comment en profiter ?

TaoTronics TT-BH026 : des intras abordables pour les sportifs exigeants

Les petits écouteurs intra-auriculaires devous tentent ? Alors ne foncez pas tout de suite dessus, même si leur prix de base est déjà très attractif en lui-même.En effet, du 27 janvier à midi jusqu'au 31 janvier 2019 le prix peut encore baisser, passant ainsi à. Vous réalisez donc 30% d'économies, ce qu'il serait dommage de refuser.Afin de profiter de cette réduction, il suffit d'utiliser le codelors du passage de votre commande sur Amazon. Ce code n'est valable que durant la période précitée, il faudra donc attendre encore quelques jours avant de l'activer.Chez Clubic, nous apprécions souvent les productions de la marque TaoTronics. Même si ce constructeur chinois n'a pas la même renommée que des monstres comme JBL ou Bose, ses accessoires audio offrent une belle qualité doublée d'un prix généralement très abordable.Lesne font pas exception à la règle. Pour moins de 17€ - grâce à notre code promo - ils offrent un son de belle facture en plus d'une certification IPX6 assurant une certaine résistance à l'eau et à la transpiration. Les sportifs sont donc en ligne de mire de la marque chinoise.Leur poids de 15 grammes à peine les rend facilement transportables, surtout qu'une petite sacoche est fournie dans le paquet. Ajoutez à ça plusieurs tailles d'embouts et un micro à réduction de bruit afin de passer des appels clairs via Bluetooth. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas mieux en entrée de gamme !