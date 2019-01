🔥 RED by SFR : prolongation forfait 40Go à 10€ & appels illimités offerts sur RED Box

RED dingue de cette offre

C'est dans la boite

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



Si vous avez l'habitude de jeter un œil aux bons plans mobiles, vous avez sans aucun doute déjà dû voir passer cette offre. Depuis maintenant plusieurs semaines, RED by SFR. De quoi passer de 1 à 40 Go de data sans pour autant voir la facture gonfler. Cette offre sans engagement, et qui n'est pas limitée à la première année, sera disponible jusqu'au 28 janvier prochain.En souscrivant à ce forfait, vous obtiendrez plusieurs choses.. Sachez enfin qu'à la souscription, vous devrez débourser 10 euros en plus pour obtenir votre carte SIM.RED continue de nous gâter en proposant dans la foulée une offre sur son abonnement RED Box Fibre ou très haut débit.Pour le reste, cette offre vous propose d'obtenir une connexion internet pouvant aller jusqu'à 200 Mb/s en téléchargement, et 50 Mb/s en envoi. Vous disposerez aussi des appels illimités sur les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Sachez enfin que vous pourrez ajouter de nombreuses options à votre abonnement, comme le Débit Plus pour booster votre débit, ou la possibilité d'accéder à la TV de SFR grâce au décodeur adéquat.