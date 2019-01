⚡️ Soldes 2019 : Écran PC 24" ViewSonic, IPS, Full HD, 5ms, 75 Hz à 99,99€ au lieu de 129,99€

Une image superSonic !

L'écran ViewSonic fait une taille de 24 pouces (environ 61 centimètres) avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Son temps de réponse s'élève à 5 millisecondes, il possède des haut-parleurs intégrés 2.5 W et possède une luminosité de 250 Cd/m². Au niveau de ses autres spécificités, son taux de rafraîchissement maximal grimpe à 75 Hz, il est équipé de la technologie de filtre pour la lumière bleue et d'une entrée HDMI 1.4 ainsi qu'une autre entrée VGA. La Fnac propose le retrait gratuit en magasin et la livraison à domicile est facturée 9,99€.