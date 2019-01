⚡️ Bon plan : smartphone Xiaomi Mi 8 Lite - 64 Go (Version Globale) à 194,70€

La qualité à prix Mini

Ce mobile du géant chinois arbore un écran 6,26 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 660 à 2,2 GHz, 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Il est également équipé d'un double capteur photo à l'arrière 12 mégapixels + 5 mégapixels et d'un capteur frontal de 24 mégapixels. La qualité de vos clichés sera donc des plus convaincantes. Il s'agit d'une vente flash sur un nombre limité d'exemplaires et elle se terminera le 23 janvier à 17h00. GearBest propose la livraison gratuite en France mais vous devrez patienter entre 15 et 25 jours avant de recevoir votre commande.