⚡️ Soldes chez Canon : le PowerShot SX730 HS à 279€ au lieu de 337,99€

I've got the Power

L'appareil photo à emporter partout

, souhaitant réaliser des images nettes, précises et lumineuses, de meilleure qualité que ce que peut proposer un smartphone. Ses dimensions très compactes lui permettent de se glisser au fond d'un sac sans prendre de place, et de le dégainer rapidement pour prendre le meilleur cliché.. La marque explique que ce procédé permet de capter un maximum de lumière, même en pleine obscurité. Pour réussir à capturer des objets éloignés, Canon a intégré un zoom 40x de 24 mm qui permet de conserver une excellente précision tout en étant très éloigné du sujet.Cet appareil compact possède également une stabilisation d'image dite intelligente, pour éliminer les effets de flou sur les photos comme les tremblement sur les vidéos.Ultra-mobile, le PowerShot se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth pour décharger toutes les images capturées et les partager immédiatement sur les réseaux sociaux, sans devoir connecter l'appareil avec un câble sur un ordinateur. Il intègre également une puce GPS pour localiser vos photos et créer des albums thématiques selon vos destinations.Canon souhaite vous faire bénéficier d'une offre spéciale et vous propose son appareil photo compact et très performant pour un prix de seulement 279€, soit 58,99€ d'économie par rapport à son tarif habituel. L'offre est limitée dans le temps et disponible dès à présent sur le site officiel de la marque.