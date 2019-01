⚡️ Soldes 2019 : Aspirateur Robot Intelligent Xiaomi Mi à 256,65€ au lieu de 389,89€

Entre deux smartphones au top, la marques'est fendue d'un aspirateur autonome lui aussi au top. En quelques semaines, son appareil aura gagné ses marques de noblesse et conquis le cœur des fans de la marque chinoise.Cetse programme via l'application smartphone. Une fois lancé, son capteur laser à 360° lui permet de scanner son environnement et d'éviter les obstacles avec une précision chirurgicale. Grâce à sa puissance de 55W et une batterie de 5200 mAh, il peut nettoyer votre domicile pendant plus de 2h30 avant de retourner seul à sa base de chargement.Actuellement àsur Gearbest, l'aspirateur-robot Xiaomi de 1ère génération reste une valeur sûre au rapport qualité/prix imbattable.