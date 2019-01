⚡️ Soldes 2019 : écran LCD 24" Samsung QLED, Incurvé, 144Hz à 199€ au lieu de 230€

A lire aussi :

De bien belles courbes

Cet écran QLED, à l'image nette et lumineuse, est d'une taille d'environ 59,8 centimètres (23,5 pouces) avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Concernant ses autres caractéristiques techniques, il affiche un temps de réponse de 1 milliseconde, une luminosité 350 Cd/m² et un rapport de luminance de 75%. Il s'agit bien évidemment d'un écran incurvé avec un angle de vision pointant à 178°. Vous pourrez le faire pivoter à l'aide de son pied. Il s'agit donc d'un excellent modèle pour les joueurs. La Fnac propose le retrait en magasin gratuit et vous pouvez vous faire livrer à domicile pour 9,99€.