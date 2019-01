🔥 Soldes 2019 : Sony Xperia XZ2 64go à 329€ au lieu de 599€ (via ODR de 70€)

A lire aussi :

Disponible dans son coloris argenté, le Xperia XZ2 arbore un écran 5,7 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Son capteur photo arrière pointe à 19 mégapixels et celui à l'avant pour réaliser vos selfies est à 5 mégapixels. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos en 4K et réaliser des clichés absolument magnifiques. Enfin, le smartphone de Sony jouit aussi d'une grande autonomie grâce à sa batterie 3180 mAh. Bref, il s'agit d'un mobile performant et très ergonomique. Orange propose la livraison gratuite sous 72 heures et vous pouvez vous rendre à cette adresse pour bénéficier d'une offre de réduction différée d'un montant de 70€. Cette réduction est valable jusqu'au 31 mars 2019.