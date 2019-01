⚡️ Soldes 2019 : Tablette tactile Lenovo P8 8" 16GO à 99,99€ au lieu de 199,99€

A lire aussi :

Les meilleures promos à ne surtout pas manquer chez Amazon, Fnac et Cdiscount



Une tablette à prix canon

Vous cherchez une tablette efficace et pas chère pour naviguer sur le net ou regarder quelques vidéos sous la couette ? Alors la- aussi connue sous le nom Tab3 8 Plus - n'attend que vous.Avec son écran IPS 8" WUXGA de 1900 x 1200 px, son processeur Snapdragon 625 épaulé par 3 Go de RAM et 16 Go de stockage, elle offre des prestations suffisantes pour le multimédia. Cette petite ardoise sous Android 6.0 Marshmallow embarque aussi une puce 4G qui vous permettra de surfer partout avec un forfait mobile adapté.Pour, c'est une excellente affaire qui surpasse largement la Kindle Fire HD 8 de chez Amazon pour ne citer qu'elle.