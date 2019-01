🔥 Les promos B&YOU continuent sur les Forfaits 40 Go à 9,99€ et 60 Go à 14,99€

B&You joue les prolongations

Avec les forfaits mobiles B&You, vous profitez tout d'abord d'une qualité de réseau parmi les meilleures enregistrées sur le territoire comme l'indique cette carte de couverture. La marque, filiale de Bouygues Telecom, est l'un des meilleurs réseaux mobiles disponibles sur le territoire français, que ce soit en terme de couverture 4G que de vitesse de téléchargement mobile.Et l'Internet mobile est absolument primordial aujourd'hui. On utilise bien plus son smartphone pour communiquer via les applications mobiles que pour simplement téléphoner. Et les forfaits B&You répondent à ces besoins toujours plus importants en données mobiles.La première offre propose 40 Go de données mobiles à utiliser chaque mois. Ce sera une enveloppe bien suffisante pour bon nombre d'utilisateurs désirant visionner des séries sur Netflix lors de leurs trajets ou encore discuter avec leurs amis via les messageries instantanées.Le deuxième offre est taille pour les utilisateurs les plus intensifs de smartphones, passant leurs journées sur le web à consulter, jouer ou encore se divertir. Pour ces derniers, l'opérateur leur réserve un forfait disposant de 60 Go de data.Et ces deux offres bénéficient de tarifs on ne peut plus bas. Le forfait 40 Go est disponible à seulement 9,99€/mois, tandis que l'offre 60 Go/mois est à 14,99€/mois. L'opérateur intègre également 4 Go à utiliser dans les pays de l'Union européenne. Mais faites-vite ! B&You ne propose ses offres que jusqu'au 3 février 2019.