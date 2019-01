⚡️ Soldes 2019 : PC portable 15.6" full HD Asus 144 Hz, i7, GTX-1050 à 799,99€ au lieu de 1341,07€

Toujours plus de puissance !

Cet ordinateur portable Asus FX505GD-BQ115T (une appellation un peu barbare...) possède un écran 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core i7 8750H à 2.2 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 Go de RAM et un disque dur 1 To couplé à un SSD 128 Go. Le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Pour ce qui est des connectiques, il comprend un port USB 2.0, trois ports USB 3.1, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque-microphone. Un très bon PC portable avec une garantie de 2 ans et que vous pouvez payer en quatre fois, soit environ 205€ par mois.