⚡️ Soldes 2019 : casque de réalité virtuelle HTC Vive Pro à 599€ au lieu de 799€

Si vous connaissez déjà le fameux HTC Vive, alors sachez que le Vive Pro est un modèle plus haut de gamme réservé en priorité aux professionnels. Sa définition est de 2280 x 1800 pixels, son champ de vision s'élève à 110° et sa fréquence d'affichage est de 90 Hz. Avec ce modèle, le confort a été nettement amélioré pour l'utilisateur et l'affichage globale a gagné en netteté. Le son qui sort des écouteurs est en haute résolution et offre une spatialisation 3D pour une immersion garantie. Bien évidemment, il faut que votre PC soit assez robuste pour faire tourner convenablement le HTC Vive Pro. Vous pouvez consulter la configuration requise directement sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite et vous pouvez payer en plusieurs fois.