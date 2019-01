⚡️ Bon Plan : smartphone Apple iPhone 7 - 128Go (reconditionné grade A) à 293,99€

La belle pomme

Cet iPhone reconditionné et désimlocké possède un écran retina HD 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. Il est équipé d'un processeur Apple A10 Fusion, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une mémoire vive de 2 Go. Son capteur photo arrière atteint les 12 mégapixels et celui à l'avant pointe à 7 mégapixels. Ce modèle est également étanche grâce à sa certification IP67. Notez qu'eBay propose la livraison gratuite en France et que vous pouvez être remboursé sous 30 jours si nous n'êtes pas satisfait.