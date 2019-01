🔥 Soldes 2019 : Pack Sony PlayStation VR à 229,30€ au lieu de 283,89€

Comme si vous y étiez

Le bundle en question contient bien évidemment un masque de réalité virtuelle PlayStation VR dans sa version 2 MK4. La caméra nécessaire au bon fonctionnement du périphérique est également de la partie, tout comme le jeu PlayStation VR Worlds (via un code de téléchargement). Ce dernier offre plusieurs expériences variées au joueur à travers des missions assez courtes. Vous pourrez par exemple plonger dans les abysses pour vous frotter à un requin, participer à une course poursuite ou même faire de la luge. Préparez-vous à des sensations presque réalistes. Le PS VR est garanti pendant un an et le retrait dans un Électro Dépôt est gratuit.