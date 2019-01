🔥 Soldes 2019 : Drone Parrot Bebop 2 à 269,99€ au lieu de 499,99€ + Batterie supplémentaire à 60€ OFFERTE

Le contrat de confiance

Envole-moi

Ainsi, en plus d'une grosse ristourne de 230€, le drone est accompagné d'une seconde batterie Bebop 2. Cette dernière vous sera offerte grâce à une remise immédiate de 59,99€ . Pour en profiter, vous devez placer les deux produits dans votre panier et la réduction s'appliquera au moment de l'achat. L'offre est valable jusqu'au 19 février 2019. Précisons aussi que la livraison est offerte et vous pourrez même retirer votre commande dans un magasin Darty proche de chez vous. Il est également possible de payer en trois fois par carte bancaire.Maintenant que nous avons fait le tour des modalités de cette promotion, il est temps d'afficher ce que ce drone Parrot Bebop a dans le ventre. Ce modèle a la particularité d'être léger, rapide mais aussi résistant aux chocs. Vous pourrez lui faire effectuer des figures acrobatiques en le dirigeant depuis votre smartphone (via l'application FreeFlight 3.0 iOS ou Android). Le drone peut atteindre une vitesse de 65 km/h. Sa portée va jusqu'à 300 mètres et il embarque une caméra full HD avec un capteur 14 mégapixels ainsi qu'un GPS intégré.Autre domaine très important, il est équipé d'une batterie 2700 mAh qui lui permet de bénéficier d'une autonomie d'environ 25 minutes. Vous l'aurez compris, le drone Parrot Bebop est un excellent modèle qui vous permettra de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos comme vous le désirez. Il peut être utilisé aussi bien pour le loisir que pour des captations professionnelles. Pour terminer, la garantie est valable pour une durée de deux ans.